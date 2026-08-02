وزارت خارجه آمریکا با استناد به افزایش ورود مهاجران غیرقانونی از مراکش، سطح هشدار سفر به شهر سئوتا، منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا، را به سطح 3 ارتقا داد و از شهروندان خود خواست در سفر به این منطقه تجدیدنظر کنند.

آمریکا هشدار سفر به سئوتا را به دلیل بحران مهاجرت به سطح 3 افزایش داد وزارت خارجه آمریکا با استناد به افزایش ورود مهاجران غیرقانونی از مراکش، سطح هشدار سفر به شهر سئوتا، منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا، را به سطح 3 ارتقا داد و از شهروندان خود خواست در سفر به این منطقه تجدیدنظر کنند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

وزارت امور خارجه آمریکا هشدار سفر به شهر سئوتا، منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا، را به سطح 3 افزایش داد.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است که افزایش ورود مهاجران غیرقانونی از مراکش به سئوتا می‌تواند به شرایط امنیتی «غیرقابل پیش‌بینی و خطرناک» منجر شود.

بر این اساس، از شهروندان آمریکایی خواسته شده است به دلیل مخاطرات امنیتی، در برنامه سفر خود به سئوتا تجدیدنظر کنند.

با این حال، سطح هشدار سفر برای سایر مناطق اسپانیا همچنان در سطح 2 باقی مانده است.

وزارت خارجه آمریکا همچنین هشدار داد که در اسپانیا احتمال وقوع حملات تروریستی در اماکن گردشگری، فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های قطار، مراکز خرید، ساختمان‌های دولتی، هتل‌ها، رستوران‌ها، اماکن مذهبی، مراکز آموزشی، پارک‌ها و رویدادهای فرهنگی بزرگ وجود دارد.

این وزارتخانه از شهروندان خود خواست از تجمعات و تظاهرات دوری کنند، نسبت به محیط اطراف هوشیار باشند، دستورالعمل‌های مقام‌های محلی را رعایت کنند و تحولات را از طریق رسانه‌های محلی دنبال کرده و در صورت لزوم برنامه سفر خود را تغییر دهند.

در 30 ژوئیه، بیش از 800 مهاجر غیرقانونی تلاش کردند از سواحل شهر فنیدق در مراکش با شنا خود را به سئوتا برسانند. پس از این رویداد، دولت اسپانیا برای تقویت امنیت، نیروهای مسلح را در این منطقه مستقر کرد. برآوردها حاکی است حدود 69 هزار و 500 مهاجر به مراکش بازگردانده شده‌اند و شمار جان‌باختگان در تلاش برای عبور از مراکش به اسپانیا به 67 نفر رسیده است.