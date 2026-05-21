21 مه 2026•بهروزرسانی: 21 مه 2026
واشنگتن/خبرگزاری آنادولو
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) رسماً اعلام کرد که نام فرانچسکا آلبانیزه از فهرست تحریمهای مرتبط با دیوان کیفری بینالمللی حذف شده است.
این اقدام، یک هفته پس از آن صورت میگیرد که «ریچارد لئون»، قاضی دادگاه منطقهای واشنگتن، با صدور حکمی اجرای این تحریمها را به دلیل نقض احتمالی آزادی بیان آلبانیزه متوقف کرده بود.
آلبانیزه که از ژوئیه 2025 به دلیل انتقادات تند از سیاستهای اسرائیل و تلاش برای ترغیب دیوان کیفری بینالمللی به صدور حکم بازداشت مقامات اسرائیلی و آمریکایی در فهرست تحریمهای دولت دونالد ترامپ قرار گرفته بود، از حمایت حقوقی خانواده خود که شهروندان آمریکا هستند، برخوردار شد.
همسر و دختر آلبانیزه با طرح شکایتی در دادگاه فدرال استدلال کرده بودند که تحریمهای مذکور به دلیل فعالیتهای حقوق بشری و انتقادی وی، ناقض «متمم اول قانون اساسی آمریکا» است و زندگی شخصی آنان را تحت تأثیر قرار داده است.
دولت آمریکا در ژوئیه 2025 با متهم کردن آلبانیزه به «فعالیتهای جانبدارانه و مخرب»، داراییهای او را مسدود و وی را از ورود به خاک ایالات متحده منع کرده بود.
با این حال، قاضی فدرال در حکم خود تأکید کرد که دولت ترامپ با اعمال این محدودیتها در صدد محدود کردن سخنان این کارشناس سازمان ملل بوده است.
آلبانیزه پس از تعلیق اولیه تحریمها در هفته گذشته، این حکم را پیروزی آزادی بیان خوانده و از حامیان حقوق بشر قدردانی کرده بود.