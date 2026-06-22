وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که واشنگتن مجوز عمومی موقت 60 روزه برای تولید، انتقال و فروش نفت ایران صادر کرده است.

آمریکا مجوز موقت فروش نفت ایران را صادر کرد وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که واشنگتن مجوز عمومی موقت 60 روزه برای تولید، انتقال و فروش نفت ایران صادر کرده است.

واشنگتن / خبرگزاری آنادولو



اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی شرکت آمریکایی ایکس، از صدور یک مجوز عمومی موقت 60 روزه برای تولید، انتقال و فروش نفت ایران خبر داد.

بسنت با «سازنده» توصیف کردن مذاکرات جاری در سوئیس، اظهار داشت که ایران متعهد شده است که عبور آزاد و باز از تنگه هرمز را تضمین کند و به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی بدهد.

این مجوز تا 21 آگوست معتبر خواهد بود و پرداخت‌ها می‌توانند به دلار آمریکا انجام شوند.