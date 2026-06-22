آمریکا مجوز موقت فروش نفت ایران را صادر کرد

Dilara Zengin Okay
22 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 22 ژوئن 2026
واشنگتن / خبرگزاری آنادولو
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی شرکت آمریکایی ایکس، از صدور یک مجوز عمومی موقت 60 روزه برای تولید، انتقال و فروش نفت ایران خبر داد.
بسنت با «سازنده» توصیف کردن مذاکرات جاری در سوئیس، اظهار داشت که ایران متعهد شده است که عبور آزاد و باز از تنگه هرمز را تضمین کند و به بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی اجازه دسترسی بدهد.
این مجوز تا 21 آگوست معتبر خواهد بود و پرداختها میتوانند به دلار آمریکا انجام شوند.