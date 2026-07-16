وزارت خارجه آمریکا با فروش احتمالی تجهیزات و تسلیحات نظامی به عربستان سعودی و کویت موافقت کرد.

آمریکا فروش تسلیحات به عربستان و کویت را تایید کرد وزارت خارجه آمریکا با فروش احتمالی تجهیزات و تسلیحات نظامی به عربستان سعودی و کویت موافقت کرد.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

وزارت امور خارجه آمریکا با فروش احتمالی تجهیزات و تسلیحات نظامی به ارزش حدود 1.96 میلیارد دلار به عربستان سعودی و 484 میلیون دلار به کویت موافقت کرد.

بر اساس اعلام وزارت خارجه آمریکا، بسته مربوط به عربستان شامل سامانه‌های پیشرفته تسلیحات دقیق هدایت‌شونده «APKWS-II»، کلاهک‌های جنگی، موتورهای راکت، قطعات یدکی، تجهیزات آموزشی و خدمات پشتیبانی لجستیکی است. شرکت «BAE Systems» مستقر در ایالت نیوهمپشایر پیمانکار اصلی این قرارداد خواهد بود.

در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که این فروش با تقویت امنیت عربستان سعودی، به‌عنوان متحد مهم غیرعضو ناتو و یکی از عوامل ثبات سیاسی و پیشرفت اقتصادی در منطقه خلیج، از اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا حمایت می‌کند.

وزارت خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد بسته 484 میلیون دلاری مربوط به کویت شامل قطعات هواپیما، تجهیزات ارتباطی، پشتیبانی نرم‌افزاری، اسناد فنی، آموزش و خدمات لجستیکی برای نگهداری و پشتیبانی از هواپیماهای ترابری «C-17» است. پیمانکار اصلی این بسته شرکت بوئینگ در ایالت ویرجینیا خواهد بود.

در این بیانیه تاکید شده که فروش پیشنهادی به کویت با تضمین آمادگی عملیاتی ناوگان «C-17» این کشور، توانایی کویت برای مقابله با تهدیدهای کنونی و آینده را افزایش خواهد داد.