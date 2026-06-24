شبکه (i24News) اسرائیل گزارش داد ارتش آمریکا به درخواست تل‌آویو روند کاهش هواپیماهای سوخت‌رسان مستقر در فرودگاه بن‌گوریون را آغاز کرده است.

آمریکا شمار هواپیماهای سوخت‌رسان خود را در فرودگاه بن‌گوریون کاهش می‌دهد شبکه (i24News) اسرائیل گزارش داد ارتش آمریکا به درخواست تل‌آویو روند کاهش هواپیماهای سوخت‌رسان مستقر در فرودگاه بن‌گوریون را آغاز کرده است.

قدس/ خبرگزاری آنادولو

شبکه (i24News) اسرائیل گزارش داد: آمریکا روند کاهش تعداد هواپیماهای سوخت‌رسان مستقر در فرودگاه بن‌گوریون تل‌آویو را آغاز کرده است.

بر اساس این گزارش، ارتش آمریکا به درخواست اسرائیل اقدام به کاهش شمار هواپیماهای سوخت‌رسان خود در فرودگاه بن‌گوریون کرده است.

این رسانه اعلام کرد این تصمیم با هدف ایجاد فضای بیشتر در فرودگاه و افزایش ظرفیت پروازی در آستانه افزایش ترافیک هوایی در فصل تابستان اتخاذ شده است.

در گزارش فوق تاکید شد که کاهش تعداد این هواپیماها به معنای کاهش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه نیست و هواپیماهای سوخت‌رسان به پایگاه‌های دیگری در منطقه منتقل شده‌اند.

این شبکه جزئیاتی درباره تعداد هواپیماهای خارج‌شده از فرودگاه ارائه نکرد.

میری رگو، وزیر حمل‌ونقل اسرائیل، پیش‌تر اعلام کرده بود که آمریکا 72 فروند هواپیمای سوخت‌رسان در فرودگاه بن‌گوریون مستقر کرده است.

همچنین شارون کدمی، مدیرکل سازمان فرودگاه‌های اسرائیل، روز 16 ژوئن هشدار داده بود که استقرار هواپیماهای آمریکایی در بن‌گوریون موجب بروز مشکلات عملیاتی شده و حدود 100 هزار بلیط پروازی ماه ژوئیه در معرض خطر لغو قرار گرفته است.