24 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 24 ژوئیه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
به گزارش خبرگزاری برناما، سیاست مالزی در قبال اتباع اسرائیلی بار دیگر در دستور کار واشنگتن قرار گرفته است. وزارت خارجه آمریکا، محمد شهرال اکرام یعقوب، سفیر مالزی در واشنگتن، را به این وزارتخانه فراخواند.
محمد حسن، وزیر خارجه مالزی، در این باره اعلام کرده که سفیر این کشور در دیدار با مقامهای آمریکایی تاکید کرده است سیاست مالزی در قبال اسرائیل موضوع تازهای نیست.
حسن گفت: سیاست مهاجرتی ما دولت اسرائیل یا رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمیشناسد. این موضع دیرینه ماست. فردی دارای تابعیت آمریکا و اسرائیل با گذرنامه آمریکایی وارد کشورمان شده بود؛ اما هنگامی که مشخص شد شهروند اسرائیل است، از او خواستیم مالزی را ترک کند.
انور ابراهیم، نخستوزیر مالزی، 15 ژوئیه اعلام کرده بود افرادی که علاوه بر تابعیت اسرائیل، تابعیت کشور دیگری را نیز دارند و مشخص شود در مالزی اقامت یا حضور دارند، از این کشور اخراج خواهند شد.