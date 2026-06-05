Yasin Yorgancı
05 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 05 ژوئن 2026
واشنگتن/خبرگزاری آنادولو
وزارت خزانهداری آمریکا از اعمال تحریم علیه میگل دیاز-کانل، رئیسجمهور کوبا، همسر او و چند فرد و نهاد دیگر در این کشور خبر داد.
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، در مجموع 5 نفر از جمله دیاز-کانل، همسر و پسر ناتنی او، همچنین الخاندرو کاسترو اسپین، پسر رائول کاسترو، و نوه او رائول الخاندرو کاسترو کالیاس در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
در این بیانیه همچنین اعلام شده است که علاوه بر افراد، چند نهاد و سازمان کوبایی نیز مشمول تحریم شدهاند؛ از جمله وزارت دفاع کوبا، مؤسسه دوستی با ملتها، شاخهای از موسسه «آمیستور کوبا» که بر گردشگری خصوصی نظارت دارد، و کمیتههای دفاع از انقلاب.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که داراییهای افراد تحریمشده در ایالات متحده نیز مسدود شده است.
- تنش میان واشنگتن و هاوانا
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، پیشتر در 30 ژانویه فرمانی را امضا کرده بود که بر اساس آن واردات کالا از کشورهایی که به کوبا نفت صادر میکنند مشمول تعرفه میشود.
کاخ سفید اعلام کرده بود هدف از این اقدام، حفاظت از امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا در برابر «اقدامات و سیاستهای مضر کوبا» است.
ترامپ همچنین کوبا را «یک دولت فروپاشیده» توصیف کرده و گفته بود آمریکا در تلاش است برای حل مشکلات سیاسی و اقتصادی این کشور وارد عمل شود.
در مقابل، میگل دیاز-کانل، رئیسجمهور کوبا، واشنگتن را متهم کرده است که به دنبال بهانهای برای مداخله نظامی در کشورش است و هشدار داده که چنین اقدامی میتواند منطقه را به «حمام خون» تبدیل کند.