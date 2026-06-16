آمریکا درخواست اسرائیل برای دیدن متن توافق حاصل شده با ایران را رد کرد

Faruk Hanedar
16 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 16 ژوئن 2026
قدس / خبرگزاری آنادولو
اسرائیل درخواست کرده متن توافق حاصل شده بین آمریکا و ایران را قبل از امضا ببیند، اما آمریکا این درخواست را رد کرده است.
به گزارش شبکه 12 تلویزیون اسرائیل، تلآویو هنوز از جزئیات این توافق که قرار است روز جمعه در سوئیس امضا شود، اطلاعی ندارد.
در این گزارش آمده است که متن این توافق هنوز منتشر نشده است و اگرچه رسانههای ایرانی اطلاعاتی در مورد محتوای آن منتشر کردهاند، اما آمریکا به درخواست اسرائیل برای دیدن این توافق پاسخ منفی داده است.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نیز دیروز در یک نشست خبری اظهار داشت: ما هنوز نمیدانیم این توافق چه خواهد بود.