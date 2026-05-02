Ayşe İrem Çakır
02 مه 2026•بهروزرسانی: 02 مه 2026
واشنگتن/خبرگزاری آنادولو
وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) قصد دارد حدود پنج هزار نظامی مستقر در آلمان را طی 6 تا 12 ماه آینده از این کشور خارج کند.
پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد احتمال کاهش تعداد نیروهای نظامی این کشور در آلمان در دست بررسی است، شان پارنل، سخنگوی پنتاگون درباره این موضوع توضیحاتی ارائه داد.
پارنل با اعلام اینکه حدود پنج هزار نظامی آمریکایی مستقر در آلمان خارج خواهند شد، گفت این روند ممکن است 6 تا 12 ماه طول بکشد. او همچنین تاکید کرد که این تصمیم پس از بررسی جامع شرایط میدانی اتخاذ شده است.
بر اساس دادههای ارتش آمریکا، تا پایان سال 2025 بیش از 36 هزار و 400 نظامی آمریکایی در آلمان مستقر هستند. با این تعداد نیرو، آلمان پس از ژاپن، دومین پایگاه بزرگ نظامی آمریکا در خارج از این کشور به شمار میرود.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان پیشتر گفته بود که باور ندارد آمریکا بتواند جنگ در ایران را به سرعت پایان دهد.
مرتس گفته بود: زیرا ایرانیها بسیار قدرتمندتر از آن چیزی هستند که قبلا تصور میشد و آمریکاییها در مذاکرات واقعا راهبرد قانعکنندهای ندارند.
او همچنین مدعی شده بود که آمریکاییها بدون داشتن برنامه مشخصی وارد این جنگ شدهاند و همین موضوع پایان دادن سریع به درگیری را دشوارتر کرده است.
صدراعظم آلمان در ادامه گفته بود: یک ملت کامل (آمریکا) توسط رهبری ایران تحقیر میشود.
در واکنش به این اظهارات، ترامپ در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی نوشت: مرتس فکر میکند داشتن سلاح هستهای برای ایران مشکل نیست. او نمیداند درباره چه چیزی صحبت میکند.
ترامپ همچنین اعلام کرده بود که احتمال کاهش شمار نیروهای نظامی آمریکا مستقر در آلمان در دست بررسی قرار دارد.