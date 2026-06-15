ایالات متحده در آستانه دیدار تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026، از صدور ویزا برای دو عضو بخش رسانه‌ای این تیم خودداری کرد.

آمریکا برای دو مسئول رسانه‌ای تیم ملی ایران ویزا صادر نکرد ایالات متحده در آستانه دیدار تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026، از صدور ویزا برای دو عضو بخش رسانه‌ای این تیم خودداری کرد.

دالاس/خبرگزاری آنادولو

ایالات متحده آمریکا در آستانه نخستین دیدار خود در جام جهانی فوتبال 2026، به دو مسئول رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران که از شهر تیخوانا در مکزیک عازم لس‌آنجلس بودند، ویزا صادر نکرد.

در بیانیه بخش رسانه‌ای تیم ملی ایران پیش از دیدار با نیوزیلند آمده است: «همکاران محترم، به دلیل اینکه هیچ‌یک از دو عضو تیم رسانه‌ای تیم ملی ایران هنوز موفق به دریافت ویزای آمریکا نشده‌اند، در حال حاضر امکان سفر همراه با تیم را ندارند. طبیعی است که این وضعیت ممکن است باعث تأخیر در انتقال و انتشار اخبار شود. بابت این شرایط پیش‌بینی‌نشده صمیمانه عذرخواهی می‌کنیم و از درک و صبوری شما سپاسگزاریم».