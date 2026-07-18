آمریکا از پایان موج هفتم حملات علیه ایران خبر داد

Ayşe İrem Çakır
18 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 18 ژوئیه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی، اعلام کرد که موج اخیر حملات به ایران به پایان رسیده است.
سنتکام تاکید کرده که این حملات که از شب گذشته آغاز شده بود، برای هفتمین شب متوالی انجام شد و اکنون پایان یافته است.
بر اساس این بیانیه، در این موج حملات، مراکز دیدهبانی، زیرساختهای لجستیکی نظامی و توانمندیهای مرتبط با فعالیتهای دریایی ایران هدف قرار گرفتهاند.
سنتکام همچنین تاکید کرده که اجرای محاصره دریایی ایران همچنان ادامه خواهد داشت.