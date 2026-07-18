فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد که موج اخیر حملات به ایران به پایان رسیده است.

آمریکا از پایان موج هفتم حملات علیه ایران خبر داد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد که موج اخیر حملات به ایران به پایان رسیده است.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی، اعلام کرد که موج اخیر حملات به ایران به پایان رسیده است.

سنتکام تاکید کرده که این حملات که از شب گذشته آغاز شده بود، برای هفتمین شب متوالی انجام شد و اکنون پایان یافته است.

بر اساس این بیانیه، در این موج حملات، مراکز دیده‌بانی، زیرساخت‌های لجستیکی نظامی و توانمندی‌های مرتبط با فعالیت‌های دریایی ایران هدف قرار گرفته‌اند.

سنتکام همچنین تاکید کرده که اجرای محاصره دریایی ایران همچنان ادامه خواهد داشت.