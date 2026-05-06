آمریکا از هدف قرار دادن یک کشتی حامل مواد مخدر در اقیانوس آرام خبر داد

Elif Gültekin Karahacıoğlu
06 مه 2026•بهروزرسانی: 06 مه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
فرماندهی جنوبی ایالات متحده (SOUTHCOM) اعلام کرد که یک کشتی مظنون به قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام هدف حمله قرار گرفته است.
بر اساس ویدئوی منتشر شده در شبکههای اجتماعی، این عملیات به دستور ژنرال فرانسیس ال. دونووان انجام شده و کشتی مذکور به عنوان «شناوری مرتبط با گروههای تروریستی» معرفی شده است.
در این بیانیه آمده است که اطلاعات موجود، مشارکت این کشتی در قاچاق مواد مخدر را تأیید کرده و در نتیجه این حمله، سه نفر جان خود را از دست دادهاند.