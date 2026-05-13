Halil Silahşör
13 مه 2026•بهروزرسانی: 13 مه 2026
استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو
یو شیائو یونگ، نماینده ویژه چین در امور افغانستان امروز چهارشنبه اعلام کرد که طی روزهای اخیر چندین دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه اداره طالبان در افغانستان داشته است.
شیائو یونگ در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی شرکت آمریکایی ایکس نوشت که هر دو طرف ارزیابی مثبتی از فرآیند گفتوگوی ارومچی داشته و برای همکاریهای گستردهتر در زمینههای امنیتی و اقتصادی اعلام آمادگی کردهاند.
چین در ماههای اخیر نقش میانجیگر را میان اسلامآباد و کابل ایفا کرده است تا تنشهای مرزی و چالشهای ناشی از فعالیت گروههای شبهنظامی را کاهش دهد.
پکن چارچوب ارومچی را بستری مهم برای بازگرداندن کانالهای ارتباطی میان دو همسایه میداند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که پاکستان بارها شبهنظامیان مستقر در خاک افغانستان را به انجام حملات تروریستی در خیبرپختونخوا و بلوچستان متهم کرده است؛ ادعایی که همواره از سوی مقامات کابل رد شده است.
چین با هدف حفاظت از پروژههای زیرساختی «کمربند و جاده»، به دنبال تثبیت امنیت در مرزهای این دو کشور است.
«فرآیند ارومچی» در اوایل سال 2026 میلادی و بهدنبال تشدید بیسابقه تنشهای مرزی و حملات هوایی متقابل میان پاکستان و حکومت طالبان آغاز شد. این ابتکار دیپلماتیک با میانجیگری پکن پس از درگیریهای فوریه 2026 کلید خورد تا با برگزاری نشستهای امنیتی در شهر ارومچی، مانع از فروپاشی کامل روابط دو کشور و تهدید منافع اقتصادی چین در منطقه شود.