آمادگی پاکستان برای اخراج 20 هزار شهروند افغانستان از پیشاور

اسلام‌آباد/ خبرگزاری آنادولو

روزنامه «اکسپرس تریبون» گزارش داد مقامات ایالت خیبر پختونخوا برنامه‌ عملیاتی اخراج پناهجویان فاقد مدرک یا دارای اقامت منقضی‌شده را با هماهنگی دولت فدرال تکمیل کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، نهادهای امنیتی پیشاور فهرست پناهجویان مشمول این طرح را آماده کرده‌اند و این عملیات پس از پایان کارزار سراسری واکسیناسیون فلج اطفال آغاز خواهد شد.

طبق طرح تدوین‌شده، خانواده‌های افغان ابتدا به مرکز ترانزیت «ناصر باغ» منتقل شده و پس از احراز هویت و طی مراحل اداری، از طریق مرز تورخم بازگردانده می‌شوند.

پلیس اطلاعات مهاجرین ساکن در مناطق افغان کالونی، چمکنی، چارسده رود، رینگ رود و بورد بازار و همچنین شاغلین در کارخانه‌ها و بازارهای پیشاور را جمع‌آوری کرده است.

پاکستان طرح اخراج مهاجرین فاقد مدرک را از اکتبر 2023 با هدف مدیریت مرزها آغاز کرد که طی آن صدها هزار افغان از مرزهای تورخم و اسپین‌بولدک اخراج شده‌اند.

سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی پناهندگان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به شرایط وخیم انسانی و خطرات امنیتی فراروی اخراج‌شدگان، به‌ویژه زنان و خبرنگاران هشدار داده‌اند.

شمار زیادی از این پناهجویان پس از تحولات اوت 2021 به پاکستان رفته و در انتظار اسکان مجدد در کشورهای ثالث از جمله آمریکا، کانادا و آلمان هستند.