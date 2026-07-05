05 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 05 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
بنا به اعلام مرکز ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه، سیوششمین نشست سران کشورهای عضو ناتو به میزبانی رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در مجموعه ریاستجمهوری در آنکارا برگزار خواهد شد.
بر این اساس، این نشست در روزهای 7 و 8 ژوئیه برگزار میشود و ترکیه میزبان یکی از گستردهترین نشستهای تاریخ ناتو خواهد بود.
در این اجلاس، سران 32 کشور عضو ناتو، شماری از رهبران دعوت شده، نزدیک به 100 وزیر و همچنین دیپلماتها و نمایندگان سازمانهای بینالمللی حضور خواهند داشت.
طبق این گزارش، برای شرکتکنندگان سه فرودگاه در آنکارا خدماترسانی خواهند کرد و بیش از 56 هزار نیروی امنیتی شامل پلیس، ژاندارمری و نیروهای سایبری برای تأمین امنیت این رویداد به کار گرفته میشوند.
همچنین مرکز رسانهای این نشست در کتابخانه ریاستجمهوری ترکیه مستقر بوده و هزاران خبرنگار داخلی و خارجی این رویداد را پوشش خواهند داد.
به گفته مقامهای ترکیه، این نشست با مجموعهای از پنلها، کارگاهها و رویدادهای جانبی همراه خواهد بود و شمار زیادی از بیلبوردها و فضاهای تبلیغاتی در سطح شهر آنکارا برای معرفی آن اختصاص یافته است.