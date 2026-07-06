در آستانه برگزاری سی‌وششمین نشست سران ناتو در آنکارا، مرکز بین‌المللی رسانه‌ها در کتابخانه ملت ریاست‌جمهوری ترکیه با 1800 فضای کاری، 40 اتاق تدوین و بیش از 100 محل پخش زنده برای میزبانی از حدود 2500 خبرنگار از سراسر جهان آماده شد.

آماده‌سازی مرکز بین‌المللی رسانه‌ها برای نشست سران ناتو با ظرفیت میزبانی از 2500 خبرنگار در آستانه برگزاری سی‌وششمین نشست سران ناتو در آنکارا، مرکز بین‌المللی رسانه‌ها در کتابخانه ملت ریاست‌جمهوری ترکیه با 1800 فضای کاری، 40 اتاق تدوین و بیش از 100 محل پخش زنده برای میزبانی از حدود 2500 خبرنگار از سراسر جهان آماده شد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

بر اساس اعلام مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، هم‌زمان با برگزاری سی‌وششمین نشست سران ناتو در روزهای 7 و 8 ژوئیه، حدود 2 هزار و 500 خبرنگار، گروه‌های تلویزیونی، عکاسان خبری، نمایندگان رسانه‌های دیجیتال و سازمان‌های خبری بین‌المللی از نقاط مختلف جهان این رویداد را در آنکارا پوشش خواهند داد.

در همین راستا، برای مدیریت فعالیت‌های رسانه‌ای، روندهای اعتباربخشی، امور اطلاع‌رسانی، ارتباطات بحران و دیپلماسی عمومی، یک کارگروه ویژه ناتو تشکیل شده است.

بر اساس این برنامه، 850 نفر در بخش‌های مختلف این اجلاس فعالیت خواهند کرد که از این تعداد، 500 نفر از جمله کارکنان شبکه تی‌آر‌تی در محل اصلی نشست و 350 نفر نیز در برنامه‌های جانبی و بخش ارتباطات بحران مشغول به کار خواهند بود.

مرکز بین‌المللی رسانه‌ها که در کتابخانه ملت نهاد ریاست‌جمهوری ایجاد شده، خدمات لازم را به خبرنگاران خارجی ارائه خواهد داد.

این مرکز دارای هزار و 800 فضای کاری، 40 اتاق تدوین، بیش از 100 محل پخش زنده که 54 مورد آن ثابت است، 11 سالن نشست خبری با ظرفیت حداکثر 500 نفر، فضاهای ویژه مصاحبه، استودیوهای تلویزیونی، تجهیزات فنی رسانه‌ای، تابلوهای راهنما و نمایشگرهای اطلاع‌رسانی و پخش خواهد بود.