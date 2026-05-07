استانبول/خبرگزاری آنادولو

ظفر محمدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی از اتمام روند آماده سازی و بازگشایی فرودگاه شهید مدنی تبریز و از سرگیری پروازهای داخلی و خارجی در آن خبر داد و گفت: این فرودگاه از نظر فنی آماده ارائه خدمات پروازی است و در انتظار صدور مجوزهای کشوری برای برقراری پروازهای داخلی و بین‌المللی می‌باشد.

به گزارش «ایرنا»، محمدی با اشاره به حملات هوایی صورت گرفته به این فرودگاه، گفت: در حال حاضر، فرودگاه شهید مدنی تبریز از نظر فنی و عملیاتی آمادگی کامل برای انجام پروازهای داخلی و خارجی را دارد و تنها صدور مجوزهای لازم از سوی مراجع ذی‌ ربط کشوری باقی مانده است.

وی خاطرنشان کرد: استاندار آذربایجان شرقی نیز در تهران پیگیر اخذ مجوزهای پروازی است و در صورت صدور این مجوزها، پروازها در سریع‌ ترین زمان ممکن از سر گرفته خواهد شد.