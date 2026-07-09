ارتش اسرائیل در پی حملات هوایی گسترده ایالات متحده به اهدافی در ایران، آمادگی دفاعی خود را برای مقابله با پاسخ احتمالی تهران و لبنان افزایش داد.

آماده‌باش کامل اسرائیل در برابر واکنش احتمالی ایران و لبنان ارتش اسرائیل در پی حملات هوایی گسترده ایالات متحده به اهدافی در ایران، آمادگی دفاعی خود را برای مقابله با پاسخ احتمالی تهران و لبنان افزایش داد.

قدس/ خبرگزاری آنادولو

به گزارش سایت اینترنتی «والا» به نقل از یک منبع امنیتی نامشخص، ارتش اسرائیل پس از انتشار گزارش‌هایی درباره حملات هوایی گسترده آمریکا به مواضعی در ایران، سیستم‌های پدافندی خود را به حالت آماده‌باش درآورده است.



این منبع امنیتی اظهار داشت: «اقدامات ارتش شامل آماده‌سازی کامل تمامی سیستم‌های دفاعی در برابر هرگونه سناریوی احتمالی از سوی لایه سوم (ایران) و همچنین لبنان است.»



با این حال، وی تاکید کرد که در مرحله کنونی حرکت غیرعادی یا آمادگی برای شلیک موشک از سوی ایران به سمت اسرائیل رصد نشده است.

در همین راستا، یک مقام مسئول آمریکایی در گفتگو با کانال 12 تلویزیون اسرائیل مدعی شد که در حملات هوایی ایالات متحده، پایگاه‌های سپاه پاسداران و سکوهای پرتاب پهپاد در منطقه بوشهر هدف قرار گرفته‌اند.



این حملات پس از شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در شهرهای جنوبی و جنوب شرقی ایران، توسط فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) تایید شد.



سنتکام اعلام کرد که این عملیات به دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور و فرمانده کل قوای آمریکا، با هدف تضعیف توانایی ایران در تهدید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز انجام شده است.

مقامات رسمی آمریکا جزئیات دقیقی از نقاط هدف ارائه نکردند، اما یک مقام مسئول در گفتگو با سایت اکسیوس تایید کرد که ارتش آمریکا مواضع نظامی ایران در تنگه هرمز را هدف قرار داده است.



دونالد ترامپ پیشتر اعلام کرده بود که این بمباران‌ها پاسخی به حملات تهران به کشتی‌ها در منطقه است و توافق‌نامه امضا شده میان واشنگتن و تهران در 18 ژوئن، از نظر او دیگر فاقد اعتبار است.

