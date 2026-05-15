Burak Dağ, Halil Silahşör
15 مه 2026•بهروزرسانی: 15 مه 2026
قدس/ بُراق داغ/ خبرگزاری آنادولو
به گزارش خبرگزاری آنادولو به نقل از پایگاه خبری اکسیوس، دولت و ارتش اسرائیل در پایان هفته جاری به دلیل احتمال دستور دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای آغاز دوباره حملات علیه ایران، در وضعیت آمادهباش کامل خواهند بود.
یک مقام ناشناس اسرائیلی اعلام کرد که هرگونه تصمیم ترامپ برای حمله، با هماهنگی کامل ارتش اسرائیل اجرا خواهد شد.
همچنین شبکه کان اسرائيل گزارش داد که مقامات نظامی اسرائیل در گفتگو با فرماندهی مرکزی آمریکا «سنتکام»، خواهان ازسرگیری حملات به زیرساختهای سوخت و انرژی ایران شدهاند تا تهران را به توقف برنامه هستهای وادار کنند.
در حالی که اسرائیل خود را برای واکنشهای احتمالی ایران آماده میکند، گزارشها حاکی از آن است که ترامپ پس از بازگشت از پکن، میان دو گزینه «ازسرگیری حملات» یا اجرای «پروژه آزادی» برای خروج کشتیهای محصور در تنگه هرمز تصمیمگیری خواهد کرد.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل نیز با تأیید آمادگی ارتش تصریح کرد که مأموریت آنها در قبال ایران هنوز به پایان نرسیده و احتمال اقدام نظامی قریبالوقوع وجود دارد.