آلمان یک کشتی مین‌روب به منطقه اعزام می‌کند آلمان برای ماموریت احتمالی در تنگه هرمز، یک ناو مین‌روب را به مدیترانه اعزام می‌کند.

برلین/خبرگزاری آنادولو

بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد این کشور برای جلوگیری از اتلاف زمان در صورت آغاز ماموریت احتمالی در تنگه هرمز، یک ناو مین‌روب را به دریای مدیترانه اعزام خواهد کرد.

به گفته پیستوریوس، مشارکت نیروی دریایی آلمان در چنین ماموریتی منوط به پایان درگیری‌ها و همچنین دریافت مجوز از پارلمان این کشور است.

او تاکید کرد که نیروی دریایی آلمان در حوزه شناسایی و پاکسازی مین‌های دریایی توانمندی بالایی دارد و می‌تواند در تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز نقش‌آفرینی کند.



وی افزود: این ناو به همراه یک کشتی فرماندهی و پشتیبانی به مدیترانه اعزام خواهد شد تا در صورت صدور مجوز سیاسی و حقوقی، امکان واکنش سریع فراهم باشد.

وزیر دفاع آلمان همچنین احتمال بررسی گسترش ماموریت دریایی اتحادیه اروپا موسوم به «آسپیدس» به منطقه خلیج را گزینه‌ای قابل بررسی دانست، هرچند گفت که دریافت مجوز از شورای امنیت سازمان ملل برای چنین ماموریتی را در شرایط فعلی بعید می‌داند.