آلمان و هلند فرماندهی تاکتیکی ناتو در استونی و لتونی را برعهده می‌گیرند آلمان و هلند اعلام کردند برای تقویت توان دفاعی ناتو در جناح شرقی، «سپاه اول آلمان-هلند» طی ماه‌های آینده مسئولیت فرماندهی تاکتیکی نیروهای ناتو در استونی و لتونی را برعهده خواهد گرفت.

برلین/ خبرگزاری آنادولو

آلمان و هلند اعلام کردند که برای تقویت ظرفیت دفاعی ناتو در جناح شرقی این ائتلاف، مسئولیت فرماندهی تاکتیکی در مناطق استونی و لتونی را برعهده خواهند گرفت.

بر اساس بیانیه مشترک دو کشور، «سپاه اول آلمان-هلند» (1GNC) طی ماه‌های آینده و در چارچوب برنامه‌ریزی ناتو، مسئولیت فرماندهی تاکتیکی در استونی و لتونی را عهده‌دار خواهد شد.

طبق ساختار جدید، این سپاه فرماندهی نیروهای ناتو مستقر در استونی و لتونی و همچنین یگان‌های ملی نیروهای زمینی در این مناطق را برعهده می‌گیرد.

هدف از این اقدام، افزایش توان بازدارندگی و ظرفیت دفاعی ناتو در جناح شرقی عنوان شده است. این سپاه همچنین مسئول مدیریت رزمایش‌ها، فعالیت‌های آمادگی و دفاع از جناح شرقی ناتو در شرایط احتمالی بحران خواهد بود.

آلمان و هلند علاوه بر «سپاه چندملیتی شمال شرق» (MNC NE) که هم‌اکنون این مأموریت را انجام می‌دهد، با ایجاد دومین مرکز فرماندهی در منطقه، مسئولیت بیشتری در دفاع از جناح شرقی ناتو برعهده خواهند گرفت.

در این بیانیه آمده است که این اقدام، نقش اروپا در ناتو را نیز تقویت خواهد کرد.

