14 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 14 ژوئن 2026
ژنو/ خبرگزاری آنادولو
شهروندان سوئیس امروز برای شرکت در همهپرسی طرح «نه به سوئیس 10 میلیونی» که از سوی حزب راستگرای مردم سوئیس (SVP) حمایت میشود، پای صندوقهای رای رفتند.
رایگیری از ساعت 10:00 به وقت محلی آغاز شد و تا ساعت 12:00 ادامه خواهد داشت. با این حال، بخش عمدهای از رایدهندگان پیش از این از طریق پست رای خود را ثبت کردهاند.
پیشبینی میشود نخستین نتایج و برآوردها بعدازظهر منتشر شود و نتایج نهایی نیز تا شامگاه اعلام شود.
در جریان کارزار این همهپرسی، موضوعاتی مانند افزایش اجارهبها، استفاده از نیروی کار خارجی، تراکم جمعیت، بهرهمندی از خدمات عمومی، حفظ سطح رفاه و همچنین روابط سوئیس با اتحادیه اروپا به محور اصلی بحثهای سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است.
بر اساس آخرین نظرسنجیها، 52 درصد از رایدهندگان با این طرح مخالفت کردهاند، 45 درصد از آن حمایت میکنند و 3 درصد نیز هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفتهاند.
دولت و پارلمان سوئیس با وجود مخالفت با این طرح، پیشنهاد جایگزینی ارائه نکردهاند.
حزب مردم سوئیس این طرح را با عنوان «ابتکار پایداری» مطرح کرده و هدف آن جلوگیری از افزایش جمعیت دائمی کشور به بیش از 10 میلیون نفر تا سال 2050 است. بر اساس این پیشنهاد، رشد جمعیت باید تنها از طریق افزایش طبیعی جمعیت و نه مهاجرت گسترده صورت گیرد.
طبق متن این طرح، اگر جمعیت سوئیس پیش از سال 2050 از 9.5 میلیون نفر فراتر رود، دولت فدرال و پارلمان موظف خواهند شد بهویژه در حوزههای پناهندگی و الحاق خانواده، تدابیری برای کنترل جمعیت اتخاذ کنند.
همچنین در صورت تصویب این طرح، سوئیس باید برخی توافقهای بینالمللی که به افزایش جمعیت از طریق مهاجرت منجر میشوند را مورد بازنگری قرار دهد.
حامیان این طرح معتقدند رشد سریع جمعیت فشار زیادی بر زیرساختها وارد کرده، موجب افزایش قیمت مسکن و اجارهبها شده و هویت ملی کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
در مقابل، دولت فدرال و اکثریت پارلمان بر این باورند که اجرای این طرح نه تنها مشکلات موجود را حل نخواهد کرد، بلکه چالشهای جدیدی برای اقتصاد و جامعه سوئیس ایجاد خواهد کرد.
جمعیت سوئیس در حال حاضر حدود 9.1 میلیون نفر برآورد میشود.