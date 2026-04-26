آغاز محاکمه عاطف نجیب پسرخاله اسد در دمشق

26 آوریل 2026•بهروزرسانی: 27 آوریل 2026
دمشق/خبرگزاری آنادولو
فرآیند محاکمه عاطف نجیب، پسرخاله بشار اسد و متهم اصلی سرکوبهای خونین در درعا، در دادگاه جنایی چهارم کاخ دادگستری دمشق آغاز شد.
این جلسه تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور دادستان کل، خانوادههای قربانیان و نمایندگان رسانهها برگزار گردید.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، این دادگاه بهصورت زنده از تلویزیون پخش شد و نجیب در قفسی آهنی درون سالن دادگاه حضور یافت.
عاطف نجیب که طی سالهای 2008 تا 2011 ریاست شاخه امنیت سیاسی در استان درعا را بر عهده داشت، به دلیل رفتارهای خشونتآمیز و تخلفات گسترده علیه مردم این منطقه در آغاز ناآرامیهای سوریه شناخته میشود.
انتظار میرود رسیدگی به پرونده اتهامات وی که شامل شکنجه و قتل معترضان است، طی روزهای آینده ادامه یابد. محاکمه یکی از چهرههای پرنفوذ خاندان اسد در داخل سوریه، بازتاب گستردهای در محافل خبری منطقه داشته است.