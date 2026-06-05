Başak Erkalan
05 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 05 ژوئن 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
عملیات ساخت اولین نیروگاه هستهای ازبکستان در منطقه جیزخ طی مراسمی توسط شرکت دولتی انرژی اتمی روسیه (روساتم) آغاز شد.
بر اساس بیانیه روساتم، در چارچوب این مراسم نخستین بتن در سکوی اصلی واحد راکتور ریخته شد و عملیات عمرانی پروژه به صورت رسمی آغاز شد.
این مراسم از طریق ارتباط زنده میان محل احداث نیروگاه در ازبکستان و شهر سنپترزبورگ روسیه برگزار شد. ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه و شوکت میرضیایف، رئیسجمهور ازبکستان، آغاز عملیات ساخت نخستین واحد نیروگاه را تایید کردند. سخنرانی افتتاحیه مراسم نیز توسط رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، انجام شد.
این نیروگاه از راکتورهای «RITM-200N» استفاده خواهد کرد. کمیته صنعت، ایمنی هستهای و پرتویی ازبکستان چهارم ژوئن مجوز ساخت این واحد را صادر کرده بود. این مجوز پس از بررسی جامع اسناد فنی، ارزیابیهای ایمنی و مشارکت کارشناسان داخلی و بینالمللی، از جمله متخصصان روسی، صادر شد.
بر اساس اعلام روساتم، در مرحله نخست حدود 133 مترمکعب بتن در سازه اصلی استفاده خواهد شد و حجم کل بتن مورد نیاز پروژه به حدود 10 هزار مترمکعب میرسد.
آندری پتروف، معاون اول مدیرکل روساتم، این پروژه را بخشی از روند توسعه فناوریمحور ازبکستان دانست و گفت که این نیروگاه پس از بهرهبرداری قادر خواهد بود تا 14 درصد از نیاز برق این کشور را تامین کند.
وی همچنین از طرح ایجاد یک «شهر اتمی» در مجاورت نیروگاه خبر داد و گفت این منطقه صرفا یک شهر اقماری نخواهد بود، بلکه به مرکزی برای فناوریهای هستهای پیشرفته، پژوهشهای علمی و توسعه فناوری تبدیل خواهد شد.