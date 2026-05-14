Aişe Hümeyra Akgün
14 مه 2026•بهروزرسانی: 14 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
به گزارش خبرگزاری آنادولو، نسخه استانبول «فروم جهانی طراحی» که بیش از 15 سال است در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن برگزار میشود، آغاز به کار کرد. خبرگزاری آنادولو شریک ارتباطات جهانی این رویداد است که صداهای بینالمللی حوزه طراحی را گرد هم میآورد.
محمد نوری ارسوی، وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه در مراسم افتتاحیه این رویداد در باغ موزههای باستانشناسی استانبول، برگزاری آن را گامی مهم برای نمایش چشمانداز فرهنگی و ظرفیتهای صنایع خلاق ترکیه به جهان دانست.
وی با بیان اینکه برنامههای امسال در 4 محور اصلی «تولید مکان»، «روایتگری»، «بحث» و «بازاندیشی» برگزار میشود، تاکید کرد که تاسیسات هنری و روایتهای بصری صدای استانبول را جهانی خواهد کرد.
بن ایوانز، بنیانگذار جشنواره طراحی لندن و این فروم جهانی نیز فضای تاریخی استانبول را بسیار الهامبخش خواند.
همچنین ملک زینب بولوت، مدیر هنری فروم اعلام کرد که برنامههای جامعی با حضور چهرههای برجسته هنر، طراحی و اندیشه اجرا خواهد شد.
نشستهای تخصصی این فروم در روزهای 14 و 15 مه در کاخ توپکاپی برگزار میشود.
این رویداد با افتتاح پلتفرم «استانبولها» که 40 نقطه مختلف تولید شهری را به صورت ویژه معرفی میکند، کار خود را رسما آغاز کرده است.