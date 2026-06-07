ایروان/ خبرگزاری آنادولو

در ارمنستان روند رای‌گیری برای انتخابات پارلمانی که برای 5 سال آینده فعالیت خواهد کرد، آغاز شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی ارمنستان «آرمن‌پرس»، در این کشور با حدود 3 میلیون نفر جمعیت، واجدین شرایط رای‌دهی از صبح امروز برای شرکت در انتخابات پارلمانی پای صندوق‌های رای رفته‌اند.

درهای مراکز رای‌گیری از ساعت 08:00 صبح به وقت محلی باز شده و روند رای‌گیری تا ساعت 20:00 ادامه خواهد داشت.

نیکول پاشینیان پس از انداختن رای خود در صندوق، در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که در روابط با روسیه هیچ‌گونه تنشی مشاهده نمی‌کند.

او همچنین با اشاره به تلاش برخی «نیروهای سیاسی» برای ایجاد تنش در روابط ارمنستان و روسیه گفت این اقدامات نتیجه‌ای نداشته است، زیرا او روابط بسیار نزدیکی با رئیس‌جمهور روسیه دارد.

از سوی دیگر، در این انتخابات نارک کاراپتیان، برادرزاده سامول کاراپتیان، از چهره‌های شاخص رقابت‌های انتخاباتی است.

این انتخابات نخستین انتخابات عادی پارلمانی از سال 2017 محسوب می‌شود، پس از آنکه در سال‌های 2018 و 2021 انتخابات زودهنگام برگزار شده بود.

