14 مه 2026•بهروزرسانی: 14 مه 2026
پکن/خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، شب گذشته به همراه هیئتی گسترده متشکل از مشاوران سیاسی و نمایندگان شرکتهای بزرگ آمریکایی وارد پکن شد.
قرار است امروز برای رئیسجمهور آمریکا در میدان تیانآنمن، محل استقرار تالار بزرگ خلق چین، مراسم رسمی استقبال برگزار شود و سپس او با شی جینپینگ همتای چینی خود دیدارهای دوجانبه و نشستهای هیئتی انجام دهد.
پیشبینی میشود در این دیدار علاوه بر مسائل تجاری و اقتصادی، جنگی که با حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شد و با پاسخهای متقابل ایران تشدید یافت، همچنین موضوع تایوان که میان پکن و واشنگتن محل اختلاف است، در دستور کار قرار گیرد.
- محور اقتصادی و تجاری مذاکرات
کاخ سفید پیش از سفر اعلام کرده بود که واشنگتن امیدوار است در جریان این سفر توافقهای جدیدی در حوزههای هوانوردی، کشاورزی و انرژی امضا شود.
بر اساس پیشبینیها، چین ممکن است قراردادهایی برای خرید هواپیماهای مسافربری بوئینگ، سویا و گاز طبیعی مایع از آمریکا امضا کند.
روابط آمریکا و چین در دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ به دلیل افزایش تعرفههای تجاری و محدودیتهای فناوری از سوی واشنگتن و همچنین اقدامات چین برای کنترل عناصر نادر خاکی که بخش عمده زنجیره تامین جهانی را تشکیل میدهد، با تنشهای فزایندهای روبهرو شده است.
دو طرف در این دیدار بر حفظ توافق موقت حاصلشده در نشست اکتبر سال گذشته در شهر بوسان کره جنوبی متمرکز خواهند شد؛ توافقی که شامل تعرفههای گمرکی، کنترل صادرات و سایر اختلافات بود.
همچنین همکاری در زمینه مقابله با مواد مخدر، بهویژه فنتانیل و مواد اولیه آن، امنیت هوش مصنوعی و پیشنهاد تشکیل «شورای تجارت» و «شورای سرمایهگذاری» برای رسیدگی به موضوعات اقتصادی و تجاری کمحساسیتتر میان دو کشور از دیگر محورهای مورد بحث خواهد بود.
- جنگ خاورمیانه در دستور کار
ترامپ در شرایطی به چین سفر کرده که جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران همچنان با وجود روند شکننده آتشبس به طور کامل پایان نیافته است.
این سفر که پیشتر قرار بود در فاصله 31 مارس تا 2 آوریل انجام شود، به دلیل تمرکز ترامپ بر جنگ ایران به تعویق افتاده بود.
حل بحران تنگه هرمز که مسیر حیاتی تجارت جهانی انرژی محسوب میشود، با وجود تفاوت دیدگاههای دو کشور، از جمله موضوعاتی است که هم واشنگتن و هم پکن خواهان مدیریت و کاهش تنش در آن هستند.
- تایوان و فروش تسلیحات
ترامپ پیش از ورود به پکن اعلام کرده بود که در دیدار با شی جینپینگ موضوع فروش تسلیحات آمریکا به تایوان و وضعیت جیمی لای، سرمایهدار رسانهای هنگکنگی زندانی را نیز مطرح خواهد کرد.
چین، تایوان را بخشی از خاک خود میداند و فروش سلاح از سوی آمریکا به این جزیره را «نقض حاکمیت» تلقی میکند.
موافقت دولت ترامپ با فروش حدود 11 میلیارد دلار تسلیحات به تایوان در پایان سال گذشته، یکی از محورهای انتقاد پکن بوده است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، پیت هگست، وزیر دفاع، جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا و استیون میلر، رئیس دفتر کاخ سفید، ترامپ را در این سفر همراهی میکنند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا نیز پس از پایان مذاکرات اقتصادی و تجاری با چین در سئول، راهی پکن شده است.
- حضور غولهای فناوری آمریکا در سفر
هیئتی متشکل از نمایندگان 17 شرکت بزرگ آمریکایی نیز ترامپ را در این سفر همراهی میکنند؛ از جمله ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، تیم کوک، مدیرعامل اپل و جنسن هوانگ، بنیانگذار انویدیا.
در این سفر ملانیا ترامپ، همسر رئیسجمهور آمریکا، حضور ندارد اما اریک ترامپ و همسرش لارا ترامپ در هیئت آمریکایی مشارکت کرده اند.
ترامپ پس از دیدارهای رسمی امروز، از معبد تاریخی آسمان در پکن بازدید خواهد کرد و ضیافت شام به افتخار او برگزار میشود.
ترامپ صبح روز 15 مه بار دیگر با رهبر چین برای صرف چای ملاقات و پس از ناهار کاری مشترک، چین را ترک کند.