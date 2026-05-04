واشنگتن/خبرگزاری آنادولو

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (CENTCOM) در شبکه اجتماعی اعلام کرد که از امروز از پروژه آزادی با هدف تامین عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز حمایت خواهد کرد و در این چارچوب 15 هزار نیروی نظامی به کار گرفته خواهند شد.

سنتکام با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد این ماموریت با هدف حمایت از کشتی‌های تجاری برای عبور آزادانه از این گذرگاه حیاتی تجارت بین‌المللی انجام می‌شود.

در این بیانیه آمده است که علاوه بر 15 هزار نیروی نظامی، بیش از 100 وسیله زمینی و دریایی و همچنین ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت‌شونده در این عملیات مشارکت خواهند داشت.

در این چارچوب، برد کوپر، فرمانده سنتکام، تاکید کرد که حمایت از این ماموریت دفاعی همزمان با تداوم «محاصره دریایی علیه ایران»، برای امنیت منطقه‌ای و اقتصاد جهانی اهمیت حیاتی دارد.

وزارت امور خارجه آمریکا نیز هفته گذشته اعلام کرده بود که در راستای تقویت امنیت دریایی در تنگه هرمز، گام‌هایی برای تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی برداشته شده و پنتاگون از این روند حمایت خواهد کرد.

دونالد ترامپ نیز پیش‌تر گفته بود که از امروز به کشتی‌های متعلق به کشورهای «بی‌طرف» که در تنگه هرمز گرفتار شده‌اند و ارتباطی با بحران خاورمیانه ندارند، برای عبور از این تنگه کمک خواهد شد.

وی تاکید کرده بود که این اقدام با هدف کمک به خروج امن کشتی‌ها از این گذرگاه محدود و ادامه بدون اختلال فعالیت‌های تجاری آنها انجام می‌شود و ماهیتی عمدتا انسانی دارد.