آنکارا / خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​اونجو کچلی، سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در مورد آغاز تجارت مستقیم بین ترکیه و ارمنستان اظهار داشت: با توجه به فرصت تاریخی برای تقویت صلح و رفاه پایدار در قفقاز جنوبی، ترکیه به مشارکت در توسعه روابط اقتصادی و پیشبرد بیشتر همکاری در منطقه برای منافع همه کشورها و مردم منطقه، ادامه خواهد داد.

کچلی طی پستی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی شرکت آمریکایی ایکس، با بیان اینکه در چارچوب روند عادی‌سازی روابط بین ارمنستان و ترکیه که از سال 2022 ادامه دارد و به عنوان بخشی از اقدامات اعتمادسازی انجام شده، مقدمات اداری برای آغاز تجارت مستقیم بین دو کشور 11 مه تکمیل شده است.

او افزود: کارهای فنی و اداری لازم برای بازگشایی مرز مشترک بین دو کشور نیز ادامه دارد.

کچلی تأکید کرد که با مقررات جدید، امکان ثبت مقصد یا مبدأ نهایی کالاهایی که از ترکیه به کشور ثالث و سپس به ارمنستان می‌روند، یا از ارمنستان با استفاده از همان مسیر می‌آیند، به عنوان «ارمنستان/ترکیه» فراهم شده است.