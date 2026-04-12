آغاز انتخابات سراسری در مجارستان

Salih Okuroğlu
12 آوریل 2026•بهروزرسانی: 12 آوریل 2026
بوداپست/ خبرگزاری آنادولو
مردم مجارستان امروز برای شرکت در انتخابات سراسری و تعیین ۱۹۹ نماینده پارلمان به پای صندوقهای رأی رفتند.
رأیگیری از ساعت ۶:۰۰ صبح به وقت محلی آغاز شده است.
در این انتخابات، رایدهندگان دو رای به صندوق میاندازند؛ یکی برای نامزد حوزه انتخابیه خود و دیگری برای فهرستهای حزبی ملی.
بر اساس نظام انتخاباتی مجارستان، از مجموع ۱۹۹ کرسی پارلمان، ۱۰۶ کرسی در حوزههای انتخابیه به نامزدی تعلق میگیرد که بیشترین رای را کسب کند و ۹۳ کرسی دیگر بر اساس فهرستهای حزبی توزیع میشود.
در این رقابت انتخاباتی، حزب اتحاد شهروندی مجارستان (Fidesz) به رهبری ویکتور اوربان که از ۱۶ سال گذشته در قدرت است، و حزب «احترام و آزادی» (Tisza) به رهبری پیتر ماگیار با یکدیگر رقابت میکنند.
بر اساس اکثر نظرسنجیها، حزب تیسا در این رقابت پیشتاز است، اما بالا بودن شمار رایدهندگان مردد، نتیجه نهایی را همچنان نامشخص کرده است.
فرایند رایگیری تا ساعت ۱۹:۰۰ ادامه دارد و پس از آن انتظار میرود نتایج اولیه اعلام شود.