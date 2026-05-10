آزادی 2 فعال ناوگان «صمود» پس از بازداشت توسط اسرائیل

قدس/خبرگزاری آنادولو

سیف ابوکشک و تیاگو دی آویلا، دو فعال ناوگان جهانی «صمود» که از سوی اسرائیل بازداشت شده بودند، آزاد و از این کشور اخراج شدند.

وزارت خارجه اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد تحقیقات مربوط به این دو فعال به پایان رسیده و آنها امروز از اسرائیل اخراج شده‌اند.

در این بیانیه همچنین تاکید شد که اسرائیل به محاصره غزه ادامه خواهد داد و هیچ‌گونه اقدامی برای شکستن این محاصره را نخواهد پذیرفت.

گفتنی است، ناوگان جهانی «صمود» با هدف شکستن محاصره غزه و رساندن کمک‌های بشردوستانه به این منطقه، ماموریت بهار 2026 خود را آغاز کرده بود، اما ارتش اسرائیل شامگاه 29 آوریل در نزدیکی جزیره کرت به این ناوگان مداخله کرد.

ارتش اسرائیل با اقدام در آب‌های بین‌المللی، به قایق‌های حامل فعالان حمله کرده و 177 فعال را در فاصله حدود 600 مایل دریایی از غزه و در نزدیکی آب‌های یونان بازداشت کرده بود.

پیش‌تر گزارش شده بود که آویلا و ابو کشک پس از انتقال اجباری به اسرائیل، تحت شکنجه فیزیکی شدید قرار گرفته و در جریان بازجویی با تهدید به مرگ مواجه شده‌اند.