آزادی و بازگشت 561 پناهجوی افغان از پاکستان وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان اداره طالبان اعلام کرد که 561 شهروند افغانستان که به دلیل نداشتن مدارک اقامتی در پاکستان بازداشت شده بودند، پس از آزادی به کشور بازگشتند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

به گزارش خبرگزاری آنادولو، وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان اداره طالبان در افغانستان اعلام کرد که طی هفته جاری، 561 شهروند افغانستان که به دلیل نداشتن اسناد اقامتی قانونی در پاکستان بازداشت شده بودند، پس از آزادی به کشور بازگشتند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، 481 نفر از این افراد از طریق گذرگاه مرزی تورخم و 80 تن دیگر از طریق گذرگاه مرزی اسپین‌بولدک وارد خاک افغانستان شده‌اند.

این افراد پس از طی مراحل ثبت‌نام و دریافت کمک‌های بشردوستانه اولیه، به ولایت‌های خود منتقل شدند.

در همین حال، کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گزارش داد که در بازه زمانی 3 تا 9 می سال جاری، بیش از 11 هزار مهاجر افغان از کشورهای پاکستان، ایران، تاجیکستان و چند کشور دیگر به افغانستان بازگشته یا اخراج شده‌اند.

آمارها همچنین نشان می‌دهند که تنها در یک روز، 975 خانواده شامل بیش از 5 هزار و 200 نفر از مرزهای مختلف وارد این کشور شده‌اند.

دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد هشدار داده است که در حال حاضر نزدیک به 3 چهارم جمعیت افغانستان توانایی تأمین نیازهای اولیه زندگی خود را ندارند و موج گسترده بازگشت مهاجران، بحران انسانی و فشار بر اقتصاد ضعیف این کشور را به شدت افزایش می‌دهد.