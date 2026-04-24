آزادی جواهر شنه فعال ناوگان جهانی صمود در تونس

تونس/ خبرگزاری آنادولو

جواهر شنه، از فعالان ابتکار «ناوگان جهانی صمود» که با هدف شکستن محاصره نوار غزه فعالیت می‌کند، در تونس که به صورت بازداشت موقت محاکمه می‌شد، آزاد شد.

هیئت سازمان‌دهنده «ناوگان صمود» در بیانیه‌ای در حساب رسمی خود در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که مقامات تونس شنه را آزاد کرده‌اند.



در این بیانیه اشاره شده است که بازداشت غسان الحنشیری، دیگر فعالی که همراه با شنه محاکمه می‌شود، همچنان ادامه دارد.

شنه و الحنشیری در طول روز در برابر بازپرس واحد قضایی رسیدگی به جرایم مالی در پایتخت تونس مورد بازجویی قرار گرفته بودند.



پیش از این در دادگاهی که در 17 آوریل برگزار شد، سناء المساهلی، دیگر فعال این گروه آزاد شده بود اما حکم بازداشت 6 نفر دیگر تمدید گشت.

دادگاه تونس در 16 مارس حکم بازداشت 7 نفر از کادر مدیریتی «ناوگان صمود» را به اتهاماتی نظیر فرار مالیاتی و پولشویی صادر کرده بود. این افراد شامل وائل نوار، نبیل الشنوفی، غسان الحنشیری، غسان بوغدیری، محمد امین بنور، جواهر شنه و سناء المساهلی هستند.

ناوگان جهانی صمود با هدف شکستن محاصره‌ای که اسرائیل از سال 2006 علیه غزه اعمال کرده و در اعتراض به نسل‌کشی آغاز شده پس از اکتبر 2023، با چندین کشتی به راه افتاده بود. ارتش اسرائیل که مانع رسیدن کشتی‌های این ناوگان به نوار غزه شده بود، تمامی فعالان را بازداشت و از کشور اخراج کرد.

