آذربایجان ادعای استفاده از خاک این کشور برای عملیات علیه ایران را تکذیب کرد

باکو / خبرگزاری آنادولو

آیهان حاجی زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه آذربایجان، اظهار داشت: ادعاها مبنی بر استفاده از خاک آذربایجان برای عملیات نظامی یا اطلاعاتی علیه ایران و استقرار عناصر اسرائیلی در آذربایجان کاملاً بی‌اساس است.

حاجی زاده در پاسخ به ادعاهای منتشر شده در سایت شبکه خبری «سی ان ان ورلد» مبنی بر استفاده از خاک آذربایجان در حملات علیه ایران و استقرار عناصر اسرائیلی در آذربایجان، گفت که این ادعاها را قاطعانه رد می‌کنیم.

او تاکید کرد: انتشار ادعاهایی که مبتنی بر منابع ناشناس و بدون هیچ مدرک مشخصی باشد و نظر رسمی جمهوری آذربایجان را در نظر نگیرد، منطبق با اصول عینیت، بی طرفی و اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری نیست.

حاجی زاده با بیان اینکه آذربایجان هرگز اجازه چنین فعالیت هایی را نداده و نخواهد داد، تصریح کرد که کشورش به توسعه صلح، ثبات و حسن همجواری در منطقه پایبند است.

او با اشاره به اینکه ادعاهای مورد بحث مبتنی بر هیچ مدرکی نیست و یک تلاش جدید برای انتشار اطلاعات نادرست است، اظهار داشت که انتظار دارند سی ان ان اصلاحات و تکذیب های مقاله حاوی ادعاهای بی اساس را منتشر کند.

در مطلبی که در سایت شبکه خبری «سی ان ان ورلد» رسانه مطرح آمریکا منتشر شده، ادعا شده است که از اراضی آذربایجان برای عملیات نظامی یا اطلاعاتی علیه ایران استفاده شده و عناصر اسرائیلی در آذربایجان مستقر شده اند.