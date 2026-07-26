26 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 26 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
آتشسوزی جنگلها در شهرهای مادرید و آویلا اسپانیا تاکنون حدود 45 هزار هکتار از اراضی را دربر گرفته و موجب تخلیه نزدیک به 60 هزار نفر شده است.
به گزارش خبرگزاری اسپانیایی «EFE»، برآوردها نشان میدهد حدود 45هزار هکتار از اراضی در دو آتشسوزی بزرگ در مادرید و آویلا سوخته است.
دولت اسپانیا با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که در مجموع 59 هزار و 488 نفر، شامل 30هزار نفر از مادرید و 29 هزار و 488 نفر از آویلا، به دلیل گسترش آتشسوزیها تخلیه شدهاند.
در این بیانیه آمده است که به حدود 29هزار نفر در این دو شهر اعلام شده تا اطلاع ثانوی در محل سکونت خود بمانند.
مقامهای محلی اعلام کردند: عملیات مهار آتش با مشارکت 1201 نیروی نظامی، 400 خودروی زمینی، 1300 نیروی امنیتی، 110 نیروی دفاع مدنی و 20 فروند هواگرد ادامه دارد.
همزمان با این آتشسوزیها در مادرید و آویلا، حریق جنگلها در استانهای لئون، اوئسکا، تروئل و کوردوبا نیز همچنان ادامه دارد.
مقامهای اسپانیایی همچنین اعلام کردند در آتشسوزی جنگلها در منطقه مانیسس در استان والنسیا، یک نفر جان باخته و 5 نفر دیگر که بر اثر آتشسوزی آسیب دیدهاند، به بیمارستان منتقل شدهاند.
پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا در جریان بازدید از مناطق آسیبدیده، با اشاره به پیچیدگی شرایط، گفت که مهار آتشسوزیها به دلیل تغییر مداوم جهت وزش باد، دشوار است.
وی همچنین اعلام کرد از ابتدای سال 2026 تاکنون، حدود 130هزار هکتار از اراضی اسپانیا در آتش سوخته است.