آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه در مصاحبه با شبکه 2 تلویزیون، اعلام کرد که از ابتدای سال جاری، 116 هزار هکتار زمین، معادل 11 برابر مساحت مرکز شهر پاریس، در آتش سوخته است.

او اظهار داشت: آتش‌سوزی‌هایی که هفته گذشته در جنوب غربی فرانسه آغاز شد، تاکنون 42 هزار هکتار را سوزانده است. این آتش‌سوزی که توسط بیش از 2 هزار و 500 آتش‌نشان و 18 هواپیما مهار می‌شود، هنوز تحت کنترل نیست.

نونیز اشاره کرد که از ابتدای سال تاکنون 13 هزار و 566 آتش‌سوزی در سراسر کشور رخ داده است.

او یادآوری کرد که در سال 2022، یکی از بدترین فصل‌های آتش‌سوزی فرانسه، 70 هزار هکتار در طول سال سوخت.

گفتنی است فرانسه یکی از بزرگترین فصل‌های آتش‌سوزی در تاریخ خود را تجربه می‌کند و بیش از 200 هزار نفر به دلیل وقوع آتش‌سوزی‌ها تخلیه شده‌اند.