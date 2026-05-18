آتش‌سوزی در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای براکه امارات در پی حمله پهپادی مقام‌های امارات اعلام کردند در پی حمله پهپادی به بخش خارجی نیروگاه هسته‌ای براکه در ابوظبی، آتش‌سوزی در یک ژنراتور برق رخ داده است.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

دفتر رسانه‌ای ابوظبی طی بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد: در پی حمله یک پهپاد به بخش بیرونی نیروگاه هسته‌ای براکه در منطقه الظفره، آتش‌سوزی در یک ژنراتور برق واقع در خارج از محدوده امنیتی داخلی نیروگاه رخ داده است.

بر اساس این بیانیه، نیروهای امدادی و آتش‌نشانی برای مهار حریق وارد عمل شدند و حادثه بدون تلفات جانی پایان یافت.

مقامات اماراتی همچنین تاکید کردند سطح ایمنی تشعشعات هسته‌ای تحت تاثیر قرار نگرفته و تمامی واحدهای نیروگاه به فعالیت عادی خود ادامه می‌دهند.

سازمان فدرال تنظیم مقررات هسته‌ای امارات نیز اعلام کرد این حادثه هیچ تاثیری بر امنیت نیروگاه یا عملکرد سامانه‌های اصلی آن نداشته است.

در بیانیه‌های منتشر شده، اشاره‌ای به عامل یا منشا حمله پهپادی نشده است.