در پی وقوع آتش‌سوزی در یک مدرسه شبانه‌روزی دخترانه در شمال‌غرب کنیا، دست‌کم 16 دانش‌آموز جان باخته و 79 نفر زخمی شدند.

پلیس منطقه دره ریفت‌ اعلام کرد که این آتش‌سوزی شب گذشته در مدرسه‌ای در شهر ناکورو رخ داده است. وزیر آموزش کنیا نیز گفته که هنگام وقوع حادثه، 808 دانش‌آموز در مدرسه حضور داشتند.

به گفته او، 71 نفر از زخمی‌ها پس از درمان مرخص شده‌اند و هفت نفر همچنان در بیمارستان بستری هستند.

مقام‌های کنیا اعلام کردند که تحقیقات درباره علت آتش‌سوزی ادامه دارد و از مردم خواستند تا پیش از اعلام نتایج رسمی، از گمانه‌زنی درباره علت حادثه خودداری کنند.

شهر ناکورو در حدود 160 کیلومتری شمال‌غرب نایروبی، پایتخت کنیا، قرار دارد و یکی از مراکز مهم شهری این کشور به شمار می‌رود.