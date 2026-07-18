Ömer Erdem
18 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 18 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
وزارت برق، آب و انرژیهای تجدیدپذیر کویت با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی، اعلام کرد که در جریان حملات ایران، یکی از تاسیسات تولید برق و تصفیه آب این کشور دچار آتشسوزی شده است.
این وزارتخانه تصریح کرده که پس از وقوع آتشسوزی، برخی واحدهای تولیدی بهمنظور حفظ ایمنی نیروگاه و پایداری شبکه برق، بهطور موقت از مدار خارج شده اند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرده که طرحهای اضطراری به اجرا درآمده و عملیات اطفای حریق و تعمیرات در تاسیسات آسیبدیده ادامه دارد. در این بیانیه از شهروندان خواسته شده است بهویژه در فاصله ساعت 11 تا 17 مصرف برق خود را کاهش دهند.