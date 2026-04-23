23 آوریل؛ بیش از یک قرن گرامیداشت حاکمیت ملی و روز کودک در ترکیه

23 آوریل 2026•بهروزرسانی: 23 آوریل 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
امروز 23 آوریل 2026، ترکیه یکصد و ششمین سالگرد افتتاح مجلس کبیر ملی و روز «حاکمیت ملی و عید کودک» را در حالی جشن میگیرد که این سنت دیرینه از سال 192 به عنوان اولین عید رسمی کشور و از سال 1929 به عنوان هدیه ماندگار آتاترک به کودکان جهان شناخته میشود؛ مناسبتی منحصربهفرد که پیوند میان اراده ملت و آیندهسازان جامعه را به نمایش میگذارد.
قانون مربوط به اعلام 23 آوریل به عنوان «عید ملی»، دقیقاً یک سال پس از افتتاح اولین دوره مجلس کبیر ملی ترکیه در 23 آوریل 1921 به تصویب رسید. این مصوبه که به عنوان اولین عید رسمی دولت جدید ترکیه شناخته میشود، در دو ماده تنظیم شد که ماده نخست آن صراحتاً روز گشایش مجلس را عید ملی اعلام کرده و در ماده دوم، مجلس را مسئول اجرای این قانون دانست.
این تصمیم تاریخی در 2 می 1921 در روزنامه رسمی منتشر شد و از همان سالهای نخست، حضور کودکان در صفوف مقدم مراسمهای گرامیداشت به چشم میخورد. غازی مصطفی کمال آتاترک در سال 1929 رسماً این عید ملی را به کودکان هدیه کرد تا از آن پس، این روز به شکلی ویژه به عنوان «عید کودک» در تقویم رسمی و فرهنگ عمومی ترکیه جای بگیرد.
در سالهای ابتدایی، اول نوامبر نیز به دلیل لغو سلطنت در سال 1922 به عنوان «عید حاکمیت ملی» در کنار سالگرد افتتاح مجلس گرامی داشته میشد؛ اما با گذشت زمان اول نوامبر جایگاه خود را از دست داد. در نهایت در 27 می 1935، طبق قانون تعطیلات رسمی، 23 آوریل رسماً به عنوان «عید حاکمیت ملی» تعریف شد که جشنهای آن از بعدازظهر 22 آوریل آغاز میشد.
مصطفی کمال آتاترک در تمام دوران مسئولیت خود، طی هفتههای منتهی به 23 آوریل، شخصاً کودکان را در دفتر خود به حضور میپذیرفت و با آنها گفتگو میکرد. این سنت به تدریج میان وزرا و سایر مقامات عالیرتبه نیز گسترش یافت و به سنت نمادین «واگذاری کرسیهای مدیریت» به کودکان تبدیل شد که امروزه نیز با شور و شوق ادامه دارد.
در سال 1981 با بازنگری در قانون تعطیلات عمومی و تغییرات بعدی در سال 1983، نام این مناسبت به صورت رسمی به «عید حاکمیت ملی و کودک» تغییر یافت. ترکیه با این اقدام، پیوند میان اراده ملی و نسلهای آینده را مستحکمتر کرد و اهمیت نقش کودکان در حفظ استقلال و حاکمیت کشور را یادآور شد.
این عید ملی از سال 1979 با مشارکت کودکان از 6 کشور مختلف، رنگ و بوی بینالمللی به خود گرفت و سالانه کودکان بسیاری از سراسر جهان برای شرکت در این جشن به ترکیه سفر میکنند. بدین ترتیب، ترکیه به اولین و تنها کشوری در جهان تبدیل شد که عیدی را به کودکان هدیه داده و آن را با تمام کودکان جهان به اشتراک گذاشته است.
در آرشیوهای مجلس کبیر ملی ترکیه، اسنادی ارزشمند از 106 سال پیش نگهداری میشود که شامل بیانیه مصطفی کمال آتاترک درباره ضرورت برگزاری مراسم دعا و تلاوت قرآن همزمان با افتتاح مجلس در سراسر کشور است. همچنین تلگرافهای خبرگزاری آنادولو درباره نخستین سخنرانیهای وی و تصویب واگذاری اختیارات قانونگذاری به مجلس در این مجموعه تاریخی محفوظ مانده است.