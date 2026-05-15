استانبول/خبرگزاری آنادولو

رویداد «تکنوفست وطن آبی 2026» در چارچوب جشنواره فناوری و هوافضای ترکیه، از 20 تا 23 اوت 2026 با شرکت علاقه‌مندان به فناوری‌های دریایی و زیرسطحی در فرماندهی کارخانه کشتی‌سازی گولجوک برگزار خواهد شد.

بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی تکنوفست، «تکنوفست وطن آبی» که سال گذشته برای نخستین‌بار در استانبول برگزار شد، با استقبال گسترده‌ای روبه‌رو شده بود. این رویداد که بخشی از بزرگ‌ترین جشنواره هوافضا، فناوری و نوآوری جهان به شمار می‌رود، با محوریت فناوری‌های بومی و ملی دریایی، از شناورهای داخلی گرفته تا سامانه‌های زیرسطحی، برگزار می‌شود.

تکنوفست وطن آبی 2026 به میزبانی فرماندهی کارخانه کشتی‌سازی گولجوک و با مدیریت مشترک وزارت صنعت و فناوری ترکیه، وزارت دفاع ملی و بنیاد تیم فناوری ترکیه (T3 Vakfı) برگزار خواهد شد. برگزارکنندگان تکنوفست اعلام کرده اند که هدف این رویداد، پیوند دادن نسل جوان با توانمندی‌های فناوری دریایی ترکیه و تقویت چشم‌انداز آینده مبتنی بر فناوری‌های بومی و ملی است.