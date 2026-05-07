یلماز: ترکیه به‌عنوان یک بندر امن همچنان به جذب سرمایه بیشتر ادامه خواهد داد معاون رئیس جمهور ترکیه گفت ترکیه به‌عنوان یک بندر امن همچنان به جذب سرمایه بیشتر، نیروی انسانی ماهرتر و مراکز تصمیم‌گیری ادامه خواهد داد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

جودت یلماز معاون رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در ««نشست مالی مشارکتی خبرگزاری آنادولو» در منطقه آتاشهیر استانبول تاکید کرد: ترکیه به‌عنوان یک بندر امن همچنان به جذب سرمایه بیشتر، نیروی انسانی ماهرتر و مراکز تصمیم‌گیری ادامه خواهد داد.



معاون رئیس جمهور ترکیه همچنین تصریح کرد: جایگاه استانبول را نه تنها به عنوان یک مرکز فینانس، بلکه به عنوان قطبی که سرمایه‌گذاری، امور مالی و اقتصاد را به هم متصل می‌کند، قرار می‌دهیم.



یلماز اظهار داشت: به سیاست‌های خود در راستای تبدیل استانبول به یک مرکز مالی مشارکتی برجسته در سطح جهانی با قاطعیت ادامه خواهیم داد.

