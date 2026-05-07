Zeynep Akman
07 مه 2026•بهروزرسانی: 07 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
جودت یلماز معاون رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در ««نشست مالی مشارکتی خبرگزاری آنادولو» در منطقه آتاشهیر استانبول تاکید کرد: ترکیه بهعنوان یک بندر امن همچنان به جذب سرمایه بیشتر، نیروی انسانی ماهرتر و مراکز تصمیمگیری ادامه خواهد داد.
معاون رئیس جمهور ترکیه همچنین تصریح کرد: جایگاه استانبول را نه تنها به عنوان یک مرکز فینانس، بلکه به عنوان قطبی که سرمایهگذاری، امور مالی و اقتصاد را به هم متصل میکند، قرار میدهیم.
یلماز اظهار داشت: به سیاستهای خود در راستای تبدیل استانبول به یک مرکز مالی مشارکتی برجسته در سطح جهانی با قاطعیت ادامه خواهیم داد.