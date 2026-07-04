اردم بیازیت، چهره برجسته شعر مدرن ترکیه و عضو گروه «هفت مرد زیبا»، 18 سال پس از درگذشت خود همچنان با اشعار عمیق، روحیه مبارزاتی و نگاه تمدنی‌اش در ادبیات جهان اسلام می‌درخشد.

یادبود اردم بیازیت؛ شاعر بزرگ تمدن و صدای بلند مقاومت در ادبیات ترکیه اردم بیازیت، چهره برجسته شعر مدرن ترکیه و عضو گروه «هفت مرد زیبا»، 18 سال پس از درگذشت خود همچنان با اشعار عمیق، روحیه مبارزاتی و نگاه تمدنی‌اش در ادبیات جهان اسلام می‌درخشد.

استانبول / خبرگزاری آنادولو



اردم بیازیت، شاعر، نویسنده و سیاستمدار سرشناس که شعر را نه تنها یک هنر، بلکه سنگری برای حقیقت‌جویی و ادای مسئولیت اجتماعی می‌دانست، در هجدهمین سالگرد درگذشتش گرامی داشته شد.

عادل اردم بیازیت متولد 18 دسامبر 1939 در قهرمان‌مرعش، با پیوند زدن لیریسم و تفکر عمیق، سبکی منحصر به فرد در شعر معاصر ترکیه بنا نهاد.



او که در سال‌های نوجوانی با چهره‌هایی چون جاهیت ظریف‌اوغلو و نوری پاکدیل هم‌گام شد، همواره بر این باور بود که هنرمند باید نسبت به دردهای امت اسلامی و بحران‌های تمدنی عصر خود واکنش نشان دهد.



بیازیت در طول 69 سال زندگی پربار خود، ضمن فعالیت در عرصه‌های مطبوعاتی، مدیریت کتابخانه‌ها و حضور فعال در پارلمان ترکیه به عنوان نماینده، سفرهای پژوهشی متعددی به کشورهای منطقه از جمله ایران، هند، پاکستان و افغانستان انجام داد.

دستاوردهای ادبی او با انتشار مجموعه اشعاری همچون «Sebeb Ey» و «Risaleler» به اوج رسید که جوایز معتبری از جمله جایزه شعر اتحادیه نویسندگان ترکیه را برای وی به ارمغان آورد.



سفرنامه تحلیلی او با عنوان «از راه ابریشم تا افغانستان» که حاصل مشاهده مستقیم او از مبارزات مردم افغانستان در برابر اشغالگری بود، امروزه به عنوان یکی از مهم‌ترین متون ادبی درباره مقاومت در منطقه شناخته می‌شود.



بیازیت که در 5 جولای 2008 بر اثر بیماری در استانبول دار فانی را وداع گفت، میراثی از تفکر رستاخیز را برای نسل‌های پس از خود به جای گذاشت که به ویژه در سال‌های اخیر با بازخوانی آثارش در قالب مجموعه‌های تلویزیونی و پژوهش‌های آکادمیک، دوباره در کانون توجه جوانان قرار گرفته است.

