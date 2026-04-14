گفت‌وگوی تلفنی رئیس‌جمهور اردوغان با نخست‌وزیر جدید مجارستان رئیس‌جمهور اردوغان در گفت‌وگوی تلفنی با پیتر مجار، نخست‌وزیر جدید مجارستان، موفقیت وی در انتخابات را تبریک گفت.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو



رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با پیتر مجار، نخست وزیر جدید مجارستان، تلفنی گفت‌وگو کرد.

طبق اعلام اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان و مجار در مورد آینده روابط دوجانبه ترکیه - مجارستان و همچنین مسائل منطقه‌ای و جهانی رایزنی کردند.

اردوغان اظهار داشت: روابط بین ترکیه و مجارستان از تاریخ و فرهنگ مشترک قدرت می‌گیرد. همکاری بین دو کشور، چه در سطح دوجانبه و چه در عرصه‌های بین‌المللی، در دوره جدید پیشرفت بیشتری خواهد کرد.

رئیس جمهور ترکیه تمایل خود را برای پیشبرد بیشتر مشارکت استراتژیک توسعه یافته بین دو کشور ابراز و تأکید کرد که اتحاد آنها در ناتو به صلح منطقه‌ای و جهانی کمک می‌کند.

رئیس جمهور اردوغان همچنین موفقیت مجار در انتخابات را تبریک گفت.