Gökçe Karaköse
24 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 24 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه با شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبکستان تلفنی گفتوگو کرد.
طبق اعلام اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه در این گفتوگو، روابط دوجانبه ترکیه - ازبکستان و مسائل منطقهای و جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس جمهور اردوغان تاکید کرد که روابط دو کشور روز به روز در حال تعمیق و گسترش است.
او یادآوری کرد که پس از جلسه شورای عالی همکاری استراتژیک که در ژانویه برگزار شد، نقشه راه جدیدی تعیین شده است.
اردوغان ابراز امیدواری کرد که این حرکت از طریق جلساتی که در سفر آیندهاش به ازبکستان برگزار میشود، حفظ شود.
رئیس جمهور اردوغان همچنین میرضیایف را به اجلاس آب و هوایی COP31 که قرار است در 11 و 12 نوامبر در آنتالیا برگزار شود، دعوت کرده، تولد او را نیز تبریگ گفت.