14 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 14 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
سلیم جراح، رئیس انجمن جیهاننما و عضو هیئت امنای بنیاد معارف ترکیه، اعلام کرد گزارش «ترکیه؛ پیشبینیها، پیشنهادها و راهکارها» که حاصل حدود چهار سال کار پژوهشی است، بهعنوان نقشه راهی برای ارائه راهحل به مشکلات حوزههای مختلف جامعه تدوین شده است.
مراسم رونمایی از این گزارش که با همکاری انجمن جیهاننما و اتحادیه دانشگاهیان و نویسندگان کشورهای اسلامی (AYBİR) و با مشارکت رسانهای خبرگزاری آنادولو برگزار میشود، روز 17 ژوئیه با حضور جودت ییلماز، معاون رئیسجمهور ترکیه، برگزار خواهد شد.
جراح در گفتوگو با خبرنگار آنادولو اظهار داشت: این گزارش با مشارکت حدود 600 استاد دانشگاه از دانشگاههای مختلف ترکیه تهیه شده و در چارچوب 28 کارگاه تخصصی، موضوعاتی از جمله هوش مصنوعی، سلامت، کشاورزی، مدیریت منابع آب، خانواده، جوانان، دیجیتالیسازی و آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: نخستین کارگاه با محوریت مهاجرت در شهر غازیآنتپ برگزار شد و در آن، پیامدهای موج مهاجرت ناشی از جنگ داخلی سوریه، سیاستهای همگرایی اجتماعی و روند بازگشت داوطلبانه مهاجران ارزیابی شد.
جراح با بیان اینکه هدف اصلی این مطالعات، شناسایی مسائل اساسی ترکیه و ارائه راهکارهای عملی برای آنها بوده است، گفت: نتایج هر کارگاه بهصورت کتاب منتشر و در اختیار وزارتخانهها و نهادهای ذیربط قرار گرفته و در نهایت، تمامی 28 گزارش در قالب یک سند جامع تجمیع شده است.
وی خاطرنشان کرد: این گزارش با تمرکز بر مسائل روزمره و چالشهای نیازمند راهحل، بهعنوان نقشه راهی برای سیاستگذاران و مجریان تدوین شده و پیشنهادهای مطرح شده در آن باید مورد بحث و تکمیل قرار گیرد.
رئیس انجمن جیهاننما همچنین با اشاره به اینکه این فعالیتها در راستای مسئولیت اجتماعی انجام شده است، گفت: ما خود را بدهکار این سرزمین میدانیم و این پژوهشها را راهی برای ادای دین به دولت، ملت و بشریت تلقی میکنیم.
جراح با اشاره به اینکه آموزش یکی از محورهای مهم این گزارش است، از «الگوی آموزشی قرن ترکیه» بهعنوان یکی از موضوعات مورد توجه یاد کرد.