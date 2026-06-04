وزیر محیط‌زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی ترکیه اعلام کرد دولت با هدف تقویت آمادگی در برابر زلزله، ساخت 500 هزار واحد مسکونی جدید را در دستور کار قرار داده است.

کوروم: 500 هزار واحد مسکونی جدید برای افزایش تاب‌آوری در برابر زلزله ساخته می‌شود وزیر محیط‌زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی ترکیه اعلام کرد دولت با هدف تقویت آمادگی در برابر زلزله، ساخت 500 هزار واحد مسکونی جدید را در دستور کار قرار داده است.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

مراد کوروم، وزیر محیط‌‌زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی ترکیه اعلام کرد که دولت برای افزایش تاب‌آوری در برابر زلزله، برنامه ساخت 500 هزار واحد مسکونی جدید را در دستور کار قرار داده است.

کوروم با تاکید بر اینکه نمی‌توان از وقوع زلزله جلوگیری کرد اما باید برای آن آماده بود، گفت: در همین راستا با ساخت 500 هزار مسکن جدید، توان مقاومت در برابر زلزله را افزایش می‌دهیم.

وی افزود: این پروژه شامل واحدهای 2 خوابه و 3 خوابه است که برای شهروندان با درآمد متوسط قابل دسترس خواهد بود.

وزیر شهرسازی ترکیه همچنین از اجرای طرح جدید مسکن اجاره‌ای در استانبول خبر داد و گفت: پروژه ساخت 15 هزار واحد مسکونی اجاره‌ای را در بخش آسیایی و اروپایی استانبول آغاز خواهیم کرد و نخستین تحویل‌ها از سپتامبر امسال انجام می‌شود.