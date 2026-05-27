کورتولموش: هدف «ترکیه عاری از تروریسم» در دوره پیش‌رو اهمیت بیشتری خواهد یافت رئیس مجلس ترکیه در پیام عید قربان با تاکید بر لزوم تقویت وحدت ملی، حاکمیت قانون و گسترش سیاست دموکراتیک، اعلام کرد هدف «ترکیه عاری از تروریسم» در دوره پیش‌رو اهمیت بیشتری خواهد یافت.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه در پیام خود به مناسبت عید قربان تاکید کرد: در دوره پیش‌رو، هدف "ترکیه عاری از تروریسم" با اراده همبستگی ملی، حاکمیت قانون، گسترش کانال‌های سیاست دموکراتیک و تثبیت آرامش اجتماعی، معنای بیشتری پیدا خواهد کرد.

کورتولموش در این پیام اظهار داشت که عید قربان نماد اراده انسان برای نزدیک شدن به خداوند و همچنین نشانه‌ای از ایثار، همدلی، مهربانی و وفاداری به امانت است.

رئیس مجلس ترکیه با اشاره به اینکه فضای معنوی عید فرصتی ارزشمند برای رفع کدورت‌ها، نزدیک شدن دل‌ها و بازاندیشی زندگی بر پایه خیر مشترک است، گفت: باور دارم ترکیه قدرتمند، همچنان رفاه را همراه با عدالت، توسعه را در کنار دموکراسی و امنیت را همراه با آزادی پیش خواهد برد.

