کورتولموش: طرح «تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی» گامی مهم در مسیر «ترکیه عاری از تروریسم» است رئیس مجلس ترکیه ارائه طرح «تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی» به مجلس را مرحله‌ای مهم در راستای تحقق هدف «ترکیه عاری از تروریسم» دانست.

مجلس ترکیه/ خبرگزاری آنادولو

نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه درباره ارائه طرح «تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی» به مجلس گفت: اقداماتی که زیر سقف مجلس انجام شده، به نمونه‌ای بی‌نظیر از دموکراسی تبدیل شده که خرد دولت و عرفان ملت را گرد هم آورده است.

کورتولموش با انتشار بیانیه‌ای در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی درباره این طرح که از سوی کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی تهیه شده است، تاکید کرد این اقدام که دیدگاه‌های سیاسی متفاوت را حول چنین نقطه اشتراک مهمی گرد هم آورده است، مرحله‌ای مهم در راستای تحقق هدف «ترکیه عاری از تروریسم» به شمار می‌رود و موجب تقویت استحکام جبهه داخلی کشور، تحکیم وحدت ملی و برادری خواهد شد.

وی ادامه داد: بر این باوریم که این گام، همزمان با تغییر فضای سیاسی و فکری، در دومین سده جمهوری ترکیه فرصت‌ها و افق‌های تازه‌ای را پیش روی کشور قرار خواهد داد و با تقویت دموکراسی، افزایش رفاه مردم و استحکام اعتماد و برادری، زمینه‌ساز آغاز دوره‌ای جدید خواهد بود.

کورتولموش همچنین از احزاب سیاسی مشارکت‌ کننده در این روند، نمایندگان نهادهای مدنی که با دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود به این روند کمک کردند و فعالان رسانه‌ای که این فرآیند را با رویکردی مسئولانه و مدبرانه پوشش دادند، قدردانی کرد.