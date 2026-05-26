کشتی کروز «MSC Divina» با 3786 گردشگر در مارماریس پهلو گرفت

موغلا/ خبرگزاری آنادولو

به گزارش «آنادولو»، کشتی کروز «MSC Divina» به طول 333 متر پس از توقف در کوش‌آداسی، وارد بندر مارماریس در استان موغلا ترکیه شد و در اسکله بزرگ این شهر پهلو گرفت.

این کشتی حامل 3700 مسافر و 1300 خدمه است که برای بازدید از جاذبه‌های گردشگری منطقه وارد این بندر شده‌اند.

گردشگران پس از انجام مراحل گمرکی، از اماکن تاریخی از جمله محله «قلعه‌ایچی»، بازار مارماریس، مارینا و ساحل «اوزون‌یالی» بازدید کردند.

همچنین بسیاری از مسافران در قالب تورهای گروهی از مرکز شهر و مناطق گردشگری دالیان-کائونوس بازدید کردند.

گفته می‌شود این کشتی کروز پس از پایان توقف خود در مارماریس، به سمت بندر ناپل در ایتالیا حرکت خواهد کرد.