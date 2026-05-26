کشتی کروز «MSC Divina» با 3786 گردشگر در مارماریس پهلو گرفت

26 مه 2026•بهروزرسانی: 26 مه 2026
موغلا/ خبرگزاری آنادولو
به گزارش «آنادولو»، کشتی کروز «MSC Divina» به طول 333 متر پس از توقف در کوشآداسی، وارد بندر مارماریس در استان موغلا ترکیه شد و در اسکله بزرگ این شهر پهلو گرفت.
این کشتی حامل 3700 مسافر و 1300 خدمه است که برای بازدید از جاذبههای گردشگری منطقه وارد این بندر شدهاند.
گردشگران پس از انجام مراحل گمرکی، از اماکن تاریخی از جمله محله «قلعهایچی»، بازار مارماریس، مارینا و ساحل «اوزونیالی» بازدید کردند.
همچنین بسیاری از مسافران در قالب تورهای گروهی از مرکز شهر و مناطق گردشگری دالیان-کائونوس بازدید کردند.
گفته میشود این کشتی کروز پس از پایان توقف خود در مارماریس، به سمت بندر ناپل در ایتالیا حرکت خواهد کرد.